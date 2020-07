Verein erinnert an Atombomben-Abwürfe von Hiroshima und Nagasaki

Die Atombomben-Abwürfe von Hiroshima und Nagasaki jähren sich zum 75. Mal. Vor diesem Hintergrund veranstaltet der Gammertinger Verein „Lebenshaus Schwäbische Alb“ eine Mahnwache am Donnerstag, 6. August, sowie eine Anzeigenaktion in den Amtsblättern der Region. Damit soll an die Tragödien erinnert, der Opfer gedacht und auf heutige Gefahren hingewiesen werden.

Anlässlich des Hiroshima-Gedenktags am 6. August organisiert der Verein eine Mahnwache am Stadtbrunnen an der Sigmaringer Straße in Gammertingen. Die Veranstaltung, an der alle interessierten Bürger teilnehmen können, beginnt um 18.30 Uhr. Die Aktion in Gammertingen ist aber bei Weitem nicht die einzige: Auch die Internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen, eine Partnerorganisation des Vereins „Lebenshaus Schwäbische Alb“, ruft für den 6. und 9. August deutschlandweit zu Gedenkaktionen auf. Erwartet werden unter anderem Zeitungsanzeigen, Banner und Mahnwachen sowie Großflächenplakate in mehr als 100 Städten.

Darüber hinaus plant der Gammertinger Verein die Veröffentlichung einer Anzeige am 6. August in den Amtsblättern der Region. Diese beinhaltet den Aufruf „Hiroshima und Nagasaki mahnen – Beitritt zum UN-Atomwaffenverbot jetzt!“. Unter dem Text sollen die Namen von Unterstützern aufgezählt werden. Dabei kann es sich sowohl um Einzelpersonen als auch um Organisationen handeln. Finanziert wird die Aktion über Spenden der Beteiligten.

In dem Aufruf heißt es unter anderem: „Vor 75 Jahren wurden die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. 65 000 Menschen verdampften und verbrannten auf der Stelle. Bis zum Ende des Jahres starben mehr als 200 000. Diese Opfer mahnen uns, die katastrophalen humanitären Folgen von Atomwaffen zu erkennen und für eine Welt ohne Atomwaffen einzustehen. Heute bedrohen uns weltweit noch immer mehr als 13 000 Nuklearwaffen. Die Atommächte planen, Milliardensummen in die Aufrüstung ihrer Arsenale zu investieren. Auch in Deutschland sollen neue Trägerflugzeuge für die Atombomben in Büchel angeschafft werden. Damit würde die nukleare Teilhabe für die kommenden Jahrzehnte festgeschrieben.“