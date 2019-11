Verbundkirche wählt erstmals ihren Gemeinderat

Sämtliche Kandidaten für die vier Kirchengemeinderäte stellen sich am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, um 20 Uhr im Gemeindehaus in Gammertingen vor. Um 21.15 Uhr präsentieren sich außerdem die Kandidaten im Kirchenbezirk Reutlingen für die Landessynode. Bereits um 19 Uhr beginnt ein Friedensgebet mit Abendmahl in der Kirche. Weitere Informationen zur Kirchenwahl gibt es im Internet auf