Väter bauen für ihre Kinder

In Gammertingen hat sich fast unbemerkt von der Öffentlichkeit eine Initiative entwickelt, die sich vor allem um die Freizeitinteressen von Jugendlichen kümmert. Einer der Initiatoren ist Richard Buck, der gemeinsam mit vielen anderen Vätern einiges in die Hand genommen hat: Nach der Instandsetzung des vor 16 Jahren aus DFB-Geldern gesponserten Minifeldes bei der Alb-Lauchert-Halle wurde nun der an die Realschule angrenzende Spielplatz in einen ordentlichen Zustand gebracht.

„Das ganze Engagement hat sich eigentlich aus der Coronakrise heraus entwickelt“, sagt Richard Buck zurückblickend. Im Frühjahr 2020 hatten er und andere Väter – vornehmlich aus der F-Jugend der SGM Alb-Lauchert – sich Gedanken über das heruntergekommene Minifeld gemacht. Kaputte Netze, Graffitis und Müllablagerungen sorgten dafür, dass die Jugendlichen das Minifeld kaum mehr benutzen konnten und wollten. „Von 1000 vom DFB gesponserten Minifeldern in Deutschland sind nur noch wenige übrig“, sagt Buck.

Also beschlossen die Väter, das selbst in die Hand zu nehmen und gingen ans Werk. Der Bodenbelag wurde erneuert, die Netze instandgesetzt, die Graffitis entfernt, ebenso die Müllablagerungen und die Rasenpflege der Außenanlagen in Angriff genommen. Seitdem wird das Minifeld wieder gut angenommen und vor allem sonntags unter Aufsicht der Eltern genutzt. „Sonntags von 11 bis 12 Uhr führen wir Turniere für Kids durch, die aus allen Altersstufen kommen dürfen“, berichtet Buck. Dabei sorgen die Kinder und die Eltern dafür, dass nach den Turnieren alles wieder sauber und ordentlich zurückgelassen wird.

Damit sich die Kids mit „ihrem“ Spielfeld identifizieren und verbunden fühlen, führt Buck immer in den Spielpausen eine tolle Prozedur durch: Er lässt alle im Spielfeld versammeln und auf seinen Ausruf „Wem gehört das Minifeld?“ kreischen alle Kinder zurück: „Uns!“ „Und wer ist dafür verantwortlich?“ „Wir !!!“ So wird ein gewisses Verantwortungsgefühl erzeugt.

Aber das mit dem Minifeld ist noch nicht das Ende der Initiativen, am vergangenen Sonntag fanden sich viele engagierte Väter mit Schaufel, Schubkarren und Besen nicht weit weg vom Minifeld beim Spielplatz der Realschule ein, um diesen wieder attraktiv und benutzbar zu machen. Buck legt Wert darauf, dass es dabei eine sehr gute Kooperation mit der Stadtverwaltung gibt. „Sie unterstützt uns mit Rat und Tat.“ Und auch die Kosten sind kein Problem, die werden von einigen Sponsoren abgedeckt. „Als nächstes planen wir eine Erneuerung des Basketballkorbs im Pausenhof. Danach habe wir schon einige Ideen, um den Pausenhof insgesamt für die Schüler kinderfreundlicher zu gestalten.“ Man darf also gespannt sein.