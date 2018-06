Unfallbeteiligte widersprechen sich

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.40 Uhr an der Einmündung Sigmaringer Straße/Hohenzollernstraße ereignet hat und bei dem ein Gesamtsachschaden von nahezu 4000 Euro entstanden ist. Der 20-jährige Fahrer eines BMW hatte die Sigmaringer Straße in Richtung Hohenzollernstraße befahren und war, nachdem ein vorausfahrender Autofahrer an der Einmündung geradeaus in Richtung Reutlinger Straße weiterfuhr, der Vorfahrtstraße gefolgt. Gleichzeitig war ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Daimler hinter einem anderen Auto in die B 32 eingefahren und kollidierte mit dem Auto des jungen Mannes. Während dieser angab, der 63-Jährige habe die Stoppstelle an der Einmündung überfahren, stellte dies der Daimlerfahrer in Abrede. Er habe an der Stoppstelle gehalten und sei in die Bundesstraße eingefahren, als der BMW-Fahrer noch etwa 150 Meter entfernt gewesen sei. Nur weil ihm der 20-Jährige mit 80 bis 85 Stundenkilometer auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sei und nicht links geblinkt habe, sei es zu dem Unfall gekommen. Zur Klärung des Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich unter Telefon 07574 921687 zu melden.