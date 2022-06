Ein Vandale hat am vergangenen Wochenende einen BMW beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße in Gammertingen abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand und schlug einen Nebelscheinwerfer ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07574 / 921687 mit den Ermittlern des Polizeipostens Gammertingen in Verbindung zu setzen.