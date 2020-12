Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 5. Dezember, bis Samstag, 12. Dezmeber, einen neuwertigen, schwarzen Ford Focus mutwillig zerkratzt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Wagen wurde laut Polizeimitteilungim fraglichen Zeitraum sowohl in Gammertingen als auch in Neufra bewegt. Am Fahrzeug, dessen komplette Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde, entstand etwa 3000 Euro Sachschaden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 zu melden.