Unbekannter wirft Scheibe an der Kirche ein

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, mit einem Stein eine Glasscheibe des Chorbereichs der katholischen Kirche St. Leodegar in Gammertingen eingeworfen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag mitteilte, entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 mit dem Polizeiposten Gammertingen in Verbindung zu setzen.