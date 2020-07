Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14 Uhr an einem im Bereich des Hallenbades in Mariaberg geparkten Autos die Radmuttern gelöst, das geht aus einer Polizeimitteilung hervor. Weiter heißt es darin: Glücklicherweise bemerkte die 48 Jahre alte Eigentümerin schon nach wenigen Metern Fahrt eine Veränderung des Fahrverhaltens, worauf sie den Audi umgehend in die Werkstatt brachte. In diesem Zusammenhang sucht der Polizeiposten Gammertingen nach Zeugen. Verdächtige Beobachtungen können unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 gemeldet werden.