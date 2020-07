Unbekannter entsorgt Bauschutt im Wald

Die Polizei sucht Zeugen einer illegalen Müllentsorgung zwischen Donnerstag, 25., und Dienstag, 30. Juni, in Gammertingen. In einem Waldstück am Verbindungsweg zwischen der Inneringer Straße bei Feldhausen und der Landesstraße 275 lud ein unbekannter Täter an einer alten, teilweise ummauerten Feuerstelle Baumaterialien wie Lack-, Farb- und Grundierungsreste sowie Fliesen, Putz und anderen Bauschutt ab. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/921687 entgegen.