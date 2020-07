Unbekannte zerstören Schulbriefkästen

Unbekannte sollen laut Polizeimeldung in der Zeit von Samstag, 8.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, die Briefkästen an der Realschule und am Gymnasium in der Kiverlinstraße zerstört haben. Die Polizei ermittelt daher wegen Sachbeschädigung. Die Unbekannten haben zunächst die Edelstahlbehältnisse verbogen und anschließend in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Tat.