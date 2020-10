Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend bis Mittwochmorgen mehrere Blumentröge eines Blumengeschäfts in der Sigmaringer Straße in Gammertingen verwüstet, das teilt die Polizei mit. Aus insgesamt vier Behältnissen wurden Pflanzen mutwillig herausgerissen und auf die Straße geworfen. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung.