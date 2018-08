Unbekannte stehlen Rasenmäher-Roboter

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende einen Rasenmäher-Roboter der Marke Husqvarna im Wert von 800 Euro von einem Firmengrundstück in der Burladinger Straße entwendet. Dies wurde erst vier Tage später zur Anzeige gebracht, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Zusätzlich nahm der Täter auch noch die Ladestation und etwa 60 Meter Begrenzungskabel mit. Das Gelände ist durch einen Zaun und durch sowie ein verschließbares Schiebetor gesichert. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei in Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 mitzuteilen.