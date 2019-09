Unbekannte greifen 27-Jährigen an

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere unbekannte Tatverdächtige, die am Sonntag gegen 3 Uhr vor einem Lokal an der Sigmaringer Straße in Gammertingen auf einen 27-Jährigen eingeschlagen haben sollen.

Das Opfer gab an, beim Verlassen des Lokals vor der Eingangstür auf eine Gruppe von neun oder zehn Personen getroffen zu sein. Zwei oder drei von ihnen hätten ihn aus unbekanntem Grund niedergeschlagen und mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und an einer Hand. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Hinweise auf die Angreifer nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 entgegen.