Unbekannte brechen in Tafelladen ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Verkaufsraum der „Tafel“ im Gewerbepark an der Sigmaringer Straße in Gammertingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie eine Glastür ein, betraten die Räume und stahlen ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Süßwaren. Diese konsumierten sie anschließend vermutlich im Bereich des angrenzenden Schulhofs. Dort wurden entsprechende Verpackungen gefunden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 entgegen.