Unbekannte brechen in eine Wohnung ein

In ein Wohnhaus an der Hechinger Straße in Gammertingen sind Unbekannte zwischen Montag, 24. Dezember, und Montag, 7. Januar, über eine aufgehebelte Terrassentüre gewaltsam eingedrungen.

Die Wohnräume wurden durchsucht, nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Fernsehgeräte entwendet, so die Polizei in einer aktuellen Mitteilung. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehr als 2000 Euro liegen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 in Verbindung zu setzen.