Im Schienenbus auf der Strecke Sigmaringen-Gammertingen haben Unbekannte gezündelt und eine Sitzgruppe beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Zug am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Sigmaringen los und kam kurz nach 8 Uhr in Gammertingen an. Diese Fahrt nutzten Unbekannte, eine Sitzgruppe aufzuschlitzen, am Stoff der Sitzgelegenheit zu zündeln und den Linoleumboden anzuschmoren. Mit einem Feuerzeug brannten die Täter verschiedene Zahlen und Buchstaben in die Seitenwand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07574/921687 entgegen.