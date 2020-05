Unbekannte beschädigen Wartehäuschen

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche das Wartehäuschen der Bushaltestelle nahe der Einmündung der Fehlatalstraße in die Europastraße in Gammertingen beschädigt.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, zertrümmerten sie am Donnerstag oder Freitag eine Scheibe des Häuschens und verursachten damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 entgegengenommen.