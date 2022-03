Umweltbewusste Graffiti als Völkerverbindung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Meist werden Graffitis, besonders die von Sprayern, unter Pseudonym und illegal gefertigt. Anders bei den Graffitis, die bis zum 25. März im Deutsch-Französischen Kulturinstitut in der Doblerstraße in Tübingen ausgestellt sind. Sie sind das Ergebnis eines Projektes, bei dem sich unter dem Titel „Guerilla-Grün: Workshop zur Stadtbegründung“ am 1. Februar rund 40 Schülerinnen und Schüler aus acht Schulen aus der Region online trafen. Dabei konnten die Lernenden nicht nur ihre Französischkenntnisse einsetzen, sondern bei einem Wettbewerb auch ihre Kreativität und ihr Umweltbewusstsein unter Beweis stellen. Am Ende war die Gruppe des Gymnasiums Gammertingen eine von zwei Siegern. Die entstandenen Werke wurden jetzt bei einer kleinen Vernissage einem zunächst erlauchten Kreis geladener Gäste vorgestellt.

Beim Workshop mit der YouTuberin und Gärtnerin Ophélie Damblé ging es ums Thema Stadtbegründung, aber auch um die „Guerilla Green-Bewegung“, die sich für die Begrünung in städtischen Gebieten einsetzt. Damblé war bei der Vernissage nicht dabei, dafür begrüßte die Direktorin des Deutsch-französischen Kulturinstituts (Icfa) Arianne Batou-To Van die Schüler aus den verschiedenen Gymnasien und freute sich über die „multiperspektivischen Kunstwerke“, für die – nach dem von der jeweiligen Schülergruppe gemeinsam erarbeiteten Entwurf - Moos auf Holzplatten geklebt wurde. Die Idee, die hinter dem jeweiligen Entwurf steht, wurde bei der Vernissage von den Schülern auf Französisch dargelegt. Beim Gammertinger Entwurf wurden, völkerverbindend, die Skylines von Paris und Berlin nachgebildet

Auch Sonja Diemansch, Mediothekarin und Kulturbeauftragte am Icfa wurde nicht müde, die jungen Künstler zu loben. Anneliese Grabau, die Präsidentin der Deutsch-französischen Gesellschaft Tübingen, war bei der Ausstellungseröffnung ebenfalls anwesend. Hier sei mit „viel Leidenschaft und Kreativität gearbeitet“ worden, beschied sie den jungen Künstlern. Leider waren die Preise, die Grabau übergeben wollte, Bücher über die „Guerilla green“ noch nicht verfügbar.

Die Gammertinger werden sie also nachgereicht bekommen, die zehn Elftklässlerinnen, die zusammen mit ihren Französischlehrern Björn Schneider und Holger Konzelmann mit dem Zug nach Tübingen angereist waren, genossen den Ausflug an den Neckar und auf den Österberg trotzdem.