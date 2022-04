Ukraine-Flüchtlinge ziehen in Pfarrhauswohnung

Seit zwei Wochen ist wieder Leben und Betriebsamkeit in die ehemalige Pfarrhauswohnung direkt neben der Ortskirche eingezogen. Die Mitglieder des Gemeindeteams der Pfarrei St. Mauritius haben mit tatkräftiger Unterstützung durch Fabian Oswald und Florian Otto die seit längerem leerstehende Wohnung an zwei Wochenenden wieder soweit hergerichtet, dass noch vor Ostern zwei miteinander befreundete Frauen aus der Ukraine mit ihren jeweils zwei Kindern dort einziehen werden.

Die beiden Familien, die in wenigen Tagen nach Harthausen kommen, werden derzeit noch in Straßberg vom dort neu gegründeten Verein für „Deutsch-Ukrainische Flüchtlingshilfe“ betreut.

Die Einrichtung mit Schränken, Tischen, Betten, Geschirr, Sitzmöbeln, Regalen oder Schreibtischen sind allesamt Spenden von Eltern der Grundschule sowie von Privatpersonen aus dem Dorf und den umliegenden Orten. Auch verschiedenes Spielzeug für die vier Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren liegt schon bereit im Schrank des großen Wohnzimmers, das die beiden Familien ebenso wie das Bad und die Küche gemeinsam nutzen werden.

Für die schulische Integration der Kinder ist ebenfalls bereits vorgesorgt: So wird ein Kind die Realschule in Winterlingen und zwei die benachbarte Grundschule besuchen können. Das fünfjährige Kind kann im Kindergarten neben dem Pfarrhaus aufgenommen werden.

Was noch benötigt wird , erklärt Sabrina Otto, seien zusätzliche Ansprech- und Betreuungspersonen zur Mitarbeit bei der weiteren Betreuung der Neuankömmlinge im Ort sowie Mithilfe beim Einkauf. Außerdem ist das Team noch auf der Suche nach Fahrrädern, einem Fernseher sowie einem Laptop, mit dem die beiden Familien per Skype in Kontakt mit ihren Angehörigen in der Heimat bleiben können.