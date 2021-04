Überraschungen aus der Tüte

Was für eine nette Überraschung in der Corona-Zeit: Bereits im März hatten alle Gammertinger Grundschüler von der Schulsozialarbeit eine kleine Geschenktüte bekommen.

Neben einem Brief befanden sich darin eine kleine Geschichte, eine Bastelanleitung, ein Kreisel, ein Bleistift, Traubenzucker, Gummibärchen und eine Murmel. Jetzt waren die Fünft- und Sechstklässler an der Reihe. Sie bekamen einen Antistressball in Form eines lustigen Kuscheltiers, ein Geodreieck mit der Aufschrift „Laucherttalschule“, etwas zum Naschen und eine Geschichte über Freundschaft.