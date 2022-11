TV-Moderator Thore Schölermann baut sich eine Weihnachtskrippe auf der Schwäbischen Alb

Das Promipaar Jana und Thore Schölermann hat kürzlich die jungen Schreiner-Azubis des Fertighausherstellers Schwörer-Haus an ihrem Arbeitsplatz in Oberstetten besucht. Gemeinsam mit zwölf Schülern aus den umliegenden Kooperationsschulen baute der TV-Moderator dort seine eigene Weihnachtskrippe. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Ziel der Aktion: Begeisterung für Handwerk und die duale Ausbildung schaffen.

Denn: Gut ausgebildete Handwerker für das eigene Unternehmen zu finden, ist nicht nur auf der Schwäbischen Alb eine Herausforderung, heißt es in dem Schreiben weiter. Verwundern dürfte es deshalb nicht, dass die Zahl der Auszubildenden in den letzten Jahren deutlich zurückgeht. Und auch das System der dualen Ausbildung werde von vielen Schulabgängern nicht mehr in Betracht gezogen.

Den jungen Leuten, die sich für die Praxis entscheiden, zollt der Voice of Germany-Moderator laut der Unternehmensmitteilung großen Respekt. Denn ohne gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker komme unsere Wirtschaft nicht voran. „Das Schöne am Handwerk ist, dass man was in der Hand hat“, wird der Moderator in der Mitteilung zitiert.

Mit den Händen was zu schaffen ist was ganz Tolles. Jana und Thore Schölermann

Jana und Thore Schölermann haben laut der Mitteilung selbst mit dem Unternehmen aus Oberstetten gebaut. „Den ersten Baum für unser Haus habe ich sogar selbst gefällt. Im Sigmaringer Wald.“ Doch Thore und Jana sind laut der Mitteilung von Holz nicht nur als Baustoff begeistert, sondern lieben den Werkstoff auch beim Innenausbau bei den eigenen Möbeln. Deshalb haben Sie sich zum Beispiel für einen echten Parkettboden und eine Eichentreppe entschieden und auch bei den Einbaumöbeln sieht man viel echtes Holz, heißt es in dem Schreiben weiter.

Laut Pressemitteilung ermutigte das Paar die jungen Praktikanten am Ende des Tages nochmals zum Handwerk: „Mit den Händen was zu schaffen ist was ganz Tolles.“

Jana Schölermann ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin. Ihr Mann wurde als Schauspieler durch die ARD-Soap „Verbotene Liebe“ deutschlandweit bekannt. Inzwischen ist er als Moderator tätig. Unter anderem von „Taff“, „The Voice Kids“ und „The Voice of Germany“. Gemeinsam sind sie Markenbotschafter für das Unternehmen Schwörer-Haus.