TSV Mägerkingen Schnuppernachmittag

Zu einem Schnuppernachmittag der Kleinkinderturngruppe am 29. April lud der TSV Mägerkingen Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre ein. Sprungkästen und eine Sprossenwand konnten erklommen werden. Hindernisbahn und stapelbare Turnhocker wollten in verschiedenen Variationen erkundet werden. Kletterversuche an der Strickleiter erforderten etwas Mut. Die Geräte weckten bei den Kindern vielseitige von den TSV-Übungsleitern angeregte Bewegungsmöglichkeiten. Allein oder im Beisein der Eltern ging es auf die sportliche Entdeckungstour. Mit einbezogen wurden Start- und Abschlussritual der Turnstunden, sowie einige ausgewürfelte Bewegungsaufgaben. Foto: Eberhardt Frank