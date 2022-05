Truppführer Lehrgang der Feuerwehr Gammertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Zeit vom 5. bis 23. April fand im Gerätehaus in Gammertingen ein Truppführer Lehrgang statt. Nach zweijähriger Corona-Pause war es wieder möglich, einen Lehrgang unter Einhaltung eines Hygienekonzepts in Präsenz durchzuführen. Während der dreiwöchigen Ausbildung wurde den Feuerwehrfrauen und -männern zu den Themen Rechtsgrundlagen, Brennen und Löschen Technische Hilfeleistung, Löscheinsatz, Fahrzeugkunde, Vorbeugender Brandschutz und ABC Gefahrstoffe die Notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Führen eines Trupps weitervermittelt. Insgesamt waren 22 Frauen und Männer aus den Feuerwehren Gammertingen, Neufra, Veringenstadt und der Werkfeuerwehr Mariaberg an der Ausbildung beteiligt.

Am vergangenen Samstag fand die theoretische und praktische Abschlussprüfung am Gerätehaus in Gammertingen statt. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Truppführer. Ein herzlicher Dank an die Ausbilder der Feuerwehren Gammertingen und Neufra, sowie an die DRK Bereitschaft Neufra für die Durchführung der Corona-Testungen.