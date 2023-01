„Trio Lepor“ gibt Schlosskonzert

Es ist schon Tradition, dass die Gewinner des Carl-Wendling-Wettbewerbs für Kammermusik der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart einen Auftritt bei den Gammertinger Schlosskonzerten erhalten. Das „Trio Lepor“ mit Aida Maldonado Diaz (Klavier), Marie-Helene Leonhardi (Violine) und Dominik Manz (Violoncello) spielen nun am Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, im Saal des Rathauses Gammertingen.

Am Abend sind Stücke von Franz Schubert, Johannes Brahms und Dmitri Schostakowitsch zu hören. Das Klaviertrio Lepor hat sich 2018 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gegründet. Bereits nach kurzer Zeit hatte das Trio Konzertauftritte in Deutschland, Frankreich und Spanien und schon im ersten Anlauf konnte das Trio Lepor im April 2019 einen Wettbewerb für sich entscheiden. Es folgten weitere Erfolge, darunter auch der Stuttgarter Wendling-Wettbewerb.

Auf etlichen Festivals trat das Klaviertrio Lepor auf, unter anderem beim „Resonanzraum Festival“, bei „Auf’s Podium!“ oder „Zukunftsklang“. Unterstützung erhält das Trio durch Stipendien der „Gesellschaft der Freunde“, wodurch Wettbewerbe und Fahrten zu Konzerten möglich sind. Kammermusikalische Impulse erhielt das Trio auf Meisterkursen bei Prof. Eberhard Feltz, Prof. Stefan Mendl, Prof. Konstantin Heidrich und Prof. Dirk Mommertz.

Karten gibt es im Vorverkauf ab Donnerstag, 5. Januar, bei der Papeterie Mey, Gammertingen (Tel. 07574/91363) und an der Abendkasse.