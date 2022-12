Trianel Energieprojekte bietet finanzielle Beteiligung an

Die Trianel Energieprojekte (TEP) bietet interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gammertingen eine finanzielle Beteiligung an der vor Ort geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage an. Der kommunale Projektentwickler investiert am südlichen Rand der Schwäbischen Alb in die Energiewende und errichtet dort auf einer Fläche von 15,4 Hektar einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von rund 19 MWpeak. Nach Inbetriebnahme des Parks sorgen die rund 35.000 Solarmodule dafür, dass bis zu 5000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgt werden können.

„Wir möchten den Einwohnerinnen und Einwohner von Gammertingen die Möglichkeit geben, an der Energiewende vor Ort zu partizipieren, und haben deshalb dieses Bürgerbeteiligungsmodell ins Leben gerufen“, erklärt Bastian Fiedler, Leiter Projektentwicklung Solar und Prokurist der Trianel Energieprojekte. „Rein rechnerisch wären wir mit dem Projekt in der Lage, sämtliche Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gammertingen mit grünem Strom zu versorgen.“

Bei dem Bürgerbeteiligungsmodell handelt es sich um ein Nachrangdarlehen mit einer jährlichen Verzinsung von 3,6 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Mindestbeteiligung liegt bei 500 Euro. Über die Internetseite www.beteiligung-solar.de/interessensbekundung_gammertingen kann bis zum 20. Januar das Interesse an einer Beteiligung bekundet werden.

Der Baubeginn des Solarparks ist für Mai 2023 vorgesehen. „Wir werden zeitnah mit dem Bau der Trasse zum Umspannwerk Trochtelfingen starten“, ergänzt Hans Pfisterer, Geschäftsführer des langjährigen Kooperationspartners Solnet GmbH. „Läuft alles ohne Verzögerungen ab, kann der Solarpark Gammertingen Mitte 2023 in Betrieb gehen.“

Mit dem Solarpark allein ist es nicht getan: Zusätzlich planen die Projektpartner den Bau eines Stromspeichers. Trianel Energieprojekte hat im August 2021 den entsprechenden Zuschlag bei der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten. „Stromspeicher werden eine entscheidende Rolle im Energiesystem spielen“, erklärt Bastian Fiedler. „Der Speicher am Solarpark Gammertingen wird tagsüber bis zu 25 Prozent der erzeugten Energie speichern können, den er in den Abend- und Nachtstunden, wenn die Sonne nicht scheint und keinen Strom produziert, wieder abgeben kann.“