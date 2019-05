Traumberuf Altenpflegerin: So sieht der Alltag von Mitarbeitern und Bewohnern aus

Im Kommunalwahlkampf ist die Zukunft des Gammertinger Pflegeheims das bestimmende Thema gewesen. Auch an Mitarbeitern und Bewohnern geht die Standortdiskussion für einen Neubau nicht spurlos vorbei. Einen Umzug in die Innenstadt können sich viele von ihnen nur schwer vorstellen. „Die meisten Bewohner schätzen die für sie perfekte Lage“, sagt Altenpflegerin Janika Gauggel. Sie ist eine von knapp 90 Angestellten, die den Senioren Tag für Tag zur Seite stehen – und die damit ihren Traumberuf gefunden hat.

Beschäftigt sind die Frauen und Männer in verschiedenen Bereichen: von der Küche und der Wäscherei über Verwaltung und Haustechnik bis hin zum Fahrdienst. Etwa zwei Drittel arbeiten in der Pflege. Hat sie Frühschicht, tritt Janika Gauggel um 6 Uhr ihren Dienst an. Nach der Übergabe durch die Nachtschicht trifft sie Vorbereitungen für den Vormittag. „Gegen halb sieben wollen dann die ersten Bewohner aufstehen“, sagt Gauggel. Denen steht sie tagtäglich zur Seite: beim Aufstehen, beim Waschen, beim Anziehen.

Sind die Bewohner startklar für den Tag, sitzen die meisten von ihnen im Tagesraum zusammen. Sie lesen Zeitung, unterhalten sich oder spielen gemeinsam. Dass jemand so gut wie nie sein Zimmer verlässt, ist die Ausnahme. „Aber es kommt vor“, sagt Janika Gauggel. Doch auch in solchen Fällen gelte es, die Bedürfnisse eines jeden einzelnen zu berücksichtigen. Unter anderem deshalb beschäftigen sich die Mitarbeiter intensiv mit der Biografie ihrer Bewohner: Hat jemand auch schon vor seinem Einzug ins Heim eher zurückgezogen gelebt, wird er nicht zu Gesellschaft genötigt. Sucht jemand hingegen Anschluss bei den anderen, findet er ihn meistens schnell.

Dokumentation kostet viel Zeit

Am späten Vormittag beginnt Janika Gauggel damit, das Mittagessen zu verteilen. Wer Hilfe beim Essen braucht, bekommt von ihr Unterstützung. Nach der Mahlzeit wird ab- und aufgeräumt. Dann steht Gauggel den Senioren zur Seite, die einen Mittagsschlaf einlegen wollen. Es folgt eine Übergabe an die Nachmittagsschicht. „Und dann kommt die schlimmste Arbeit: das Dokumentieren“, sagt die 24-Jährige. Jede Abweichung vom normalen Tagesablauf müsse sie notieren: jedes Arztgespräch, jede Wunde, jeden Sturz. Einmal pro Woche werden Gewicht und Blutdruck der Bewohner schriftlich festgehalten. „Jeden Tag gehen etwa 30 bis 45 Minuten für die Dokumentation drauf“, sagt Gauggel.

Feierabend in der Frühschicht ist um 14 Uhr. Die Aufgaben der Spätschicht ähneln sich: den Senioren nach dem Mittagsschlaf aus dem Bett helfen, sie bei Toilettengängen unterstützen, Kaffee und Kuchen vorbereiten, Medikamente bereitstellen. Am Abend legen die Pflegekräfte den Bewohnern Kleidung für den nächsten Tag heraus und bringen sie ins Bett. „Manche legen nach dem Abendessen die Gabel aus der Hand und wollen sich direkt hinlegen“, sagt Janika Gauggel. Andere würden noch stundenlang fernsehen. Um diese kümmern sich die Angestellten in der Nachtschicht, die um 21.15 Uhr beginnt und um 6 Uhr endet.

Durchbrochen wird die Routine immer dann, wenn ein Notfall dazwischen kommt. Das kann ein Asthmaanfall ebenso sein wie ein Herzkreislaufstillstand oder ein schlimmer Sturz. Als Fachkraft muss Janika Gauggel in solchen Fällen entscheiden, was zu tun ist. Außerdem teilt sie das Team ein, leitet Schülerinnen an und tauscht sich mit Ärzten aus. Auch auf die Begleitung von Sterbefällen ist das Personal vorbereitet. Diese gehen den Mitarbeitern verständlicherweise besonders nah. Und dennoch: „In meinem Beruf habe ich noch keinen einzigen Tag bereut“, sagt Gauggel.

Über ein Praktikum während der Schulzeit hatte die heute 24-Jährige in Burladingen einen ersten Einblick in die Altenpflege bekommen. „An meinem ersten Tag dachte ich noch: Das tue ich mir auf Dauer nicht an“, erzählt sie. „Aber dann haben mir die zwei Wochen Praktikum so viel Spaß gemacht, dass ich das Heim noch eine Zeit lang ehrenamtlich besucht habe.“ Dennoch absolvierte Gauggel nach der Schulzeit erst einmal eine Ausbildung zur Friseurin. Mit 16 habe sie sich der Altenpflege eben doch noch nicht so ganz gewachsen gefühlt, sagt sie.

Jedes Dankeschön von Herzen

Inzwischen kann sich Janika Gauggel keinen anderen Beruf mehr für sich vorstellen. Nach ihrer Ausbildung im Pflegeheim St. Elisabeth in Gammertingen blieb sie dort. „Was du in dem Beruf zurückbekommst, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen“, sagt die 24-Jährige. Jedes Dankeschön der Bewohner komme von Herzen. „Manche strahlen schon über das ganze Gesicht, wenn man zur Tür hereinkommt.“

Diese Leidenschaft für den Beruf sei es, die die Mitarbeiter auszeichne und damit auch die Seele des Pflegeheims ausmache, sagen Leiter Heinrich Dietmann und Pflegedienstleiterin Petra Karrenführ. Beide hängen auch an dem 90 Jahre alten Gebäude, sehen aber gleichzeitig der Realität ins Auge: Neue Vorgaben machen einen wirtschaftlichen Betrieb in diesem Haus nahezu unmöglich. Deshalb soll es in den kommenden Jahren durch einen Neubau ersetzt werden. Offen ist aber noch, an welchem Standort. Im Gespräch sind vor allem ein Gelände neben dem Bestandsgebäude und das Reiser-Stoll-Areal in der Innenstadt. Wo das neue Pflegeheim gebaut wird – das entscheidet der neu gewählte Gemeinderat.

So viel müssen Rentner für Pflege bezahlen