Trauercafé in Gammertingen startet ab Februar 2023

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Hospizgruppe Gammertingen-Veringenstadt, die unter der Trägerschaft der kirchlichen Sozialstationen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch steht, engagieren sich derzeit 17 Ehrenamtliche HelferInnen, die in einem Vorbereitungskurs qualifiziert und durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung in ihrer Tätigkeit geschult werden. Neben der Begleitung von schwerstkranken Menschen und Sterbenden sowie ihren An- und Zugehörigen, ist auch die Trauerarbeit ein wesentlicher Bestandteil der ehrenamtlichen Hospizarbeit.

Trauernde brauchen nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen Raum, Zeit und Gehör, um ihre Trauer verarbeiten zu können. Denn Tod und Trauer sind unmittelbar miteinander verbunden. Trauernde sollen und dürfen sich die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben, denn jeder trauert anders. Dabei ist der Austausch mit anderen betroffenen Menschen oft besonders wichtig und hilfreich. Die Idee eines Trauercafés entwickelte sich aus der Nachfrage heraus. Im Rahmen der Begleitungen teilen die Ehrenamtlichen HelferInnen viele sehr persönliche Momente mit den Begleiteten und ihren Nahestehenden, wodurch vertrauensvolle Bindungen entstehen. Deshalb kommen nicht selten An- und Zugehörige nach einem Verlust auf die HelferInnen zu und fragen, ob eine weitere Begleitung in Form von Gesprächen oder dem Austausch mit anderen Betroffenen möglich ist.

Die Haupt- und Ehrenamtlichen der Hospizgruppe möchten dieser Nachfrage nun durch den Aufbau eines Trauercafés entgegenkommen. Der offene Gesprächskreis soll am 23. Februar 2023 starten und dann fortlaufend alle zwei Monate, immer am letzten Donnerstag des Monats von 15 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Gammertingen stattfinden.

In ruhiger Atmosphäre ist Zeit für Gespräche oder einfach zum Zuhören. Alles darf hier seinen Platz bekommen: Schmerzliches und Fröhliches, Alltag und Sorgen, Erinnerungen und der Blick nach vorne. Dabei wird großen Wert auf Vertrauen und Schweigepflicht gelegt. Kaffee und Kuchen stehen bereit, auch für Gäste, die als Begleitung mitkommen. Das Trauercafé als Ort der Begegnung steht allen offen, ganz unabhängig von der Weltanschauung oder Glaubensauffassung und egal wie lange der Trauerfall zurückliegt. Jede/r kann teilnehmen, eine Anmeldung für die Treffen ist nicht notwendig.

Ansprechpartner und Information: Frau Carolin Lang (Sozialarbeiterin) 07571/1843420