Trauercafé Gammertingen – Termine 2023

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Februar startet der offene Gesprächskreis für Trauernde. In ruhiger Atmosphäre und unabhängig davon, wie lange Ihr Trauerfall zurückliegt, ist Zeit für Gespräche oder einfach zum Zuhören. Das erste Treffen findet am 23.02. von 15-17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gammertingen (Roter Dill 13, 72501 Gammertingen) statt. Termine für 2023: 23.02. – 31.08. / 27.04. – 26.10. / 29.06. – 28.12. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn Sie Mut fassen und kommen. Für weitere Informationen: Carolin Lang (Sozialarbeiterin) Tel.: 07571 / 18434-20. Foto: Hospizgruppe Gammertingen