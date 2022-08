Trainingscamp begeistert den Fußballnachwuchs

Der Start in die großen Ferien hätte für die fußballbegeisterten Mädchen und Jungen nicht besser sein können und so kamen 52 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren aus Harthausen, Benzingen, Winterlingen, Straßberg, Gammertingen und Veringenstadt zum dreitägigen Trainingscamp nach Harthausen.

Die zwölf ehrenamtlichen Trainer der TSV-Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur C-Jugend hatten bei idealen äußeren Sportbedingungen unter der Regie von Jugendleiter Oliver Korn ein abwechslungsreiches Übungsprogramm für dieses Fußballcamp zusammengestellt, das in diesem Jahr bereits zum achten mal auf dem Stadionplatz neben der Halle stattfand. An jedem der drei Tage, die ganz im Zeichen des Fußballsports standen, wurden die Kids von ihren Eltern schon am frühen Vormittag zum gemeinsamen Frühstück ins Sportheim der Fußballer gebracht, das ebenso wie das Mittagessen von den Frauen der beteiligten Trainer in der dortigen Küche jeden Tag frisch zubereitet wurde.

Auch für den kleinen Hunger zwischendurch sowie den großen Durst nach den Übungen war den ganzen Tag über ein Frauenteam des TSV vor Ort und betreute in den Pausen den fußballerischen Nachwuchs. Dieser absolvierte in altersspezifischen Gruppen die von den Trainern Matthias Steinhart und Ralf Baur an verschiedenen Stationen vorbereiteten Übungseinheiten, von denen jeweils drei am Vormittag und drei am Nachmittag stattfanden. Neben der Ballbehandlung, dem Passspiel sowie fußballerischer Technik, Dribblings und Tricks gab es aber auch viele spielerische Elemente zum gegenseitigen Kennenlernen von der wilden Wasserschlacht auf dem Fußballplatz über ein kleines Champions-League-Turnier bis zur großen Grillparty zusammen mit den Eltern am Freitagabend vor der Halle.

„Es geht uns dabei um die fußballerische Weiterentwicklung der Nachwuchskicker, um gegenseitiges Kennenlernen und Kameradschaft, aber auch einfach um die spielerische Freude im Umgang mit dem Ball“, erklärt Coach Thomas Morgenthaler vom Trainerteam. Auch die Torwartschule Catch & Keep mit Christopher Kleiner war zur speziellen Schulung der Torhüter engagiert worden. Ein sogenannter Soccer Court in Form eines Ministadions mit integrierten Kleintoren war vom TSV eigens für dieses Camp auf dem Aufwärmplatz neben dem Stadion aufgebaut worden und das Kicken darin machte nicht nur den Bambinis immer wieder großen Spaß.

Der letzte Tag stand dann ganz im Zeichen des Erwerbs der begehrten DFB-Fußballabzeichen. Die jüngeren Kinder hatten dazu an drei und die älteren an fünf Stationen fußballerische Aufgaben zu erfüllen, wofür von den Trainern Punkte vergeben wurden. Nach der Auswertung der Ergebnisse erfolgte die Übergabe der Abzeichen in Bronze, Silber oder gar in Gold unter großem Applaus aller Beteiligter.

Für die Nachwuchskicker waren diese Auszeichnungen am Samstagnachmittag Anerkennung und zugleich der verdiente Lohn für ihren Trainingseifer über drei Tage hinweg, bevor man sich mit einem lautstarken „Hurra, hurra hurra!“ vom engagierten Trainerteam des TSV Harthausen verabschiedete.