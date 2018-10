Traditionelle Signale sind im Repertoire

Nach der feierlichen Hubertusmesse in Gammertingen haben sich am Samstagabend elf befreundete Jagdhornbläsergruppen, Jäger aus der Region sowie Freunde der Jagd und des Waldes in der herbstlich geschmückten Laucherttalhalle in Hettingen zu einer bewegenden Feier zum 50-jährigen Bestehen der Jagdhornbläsergruppe „Sau tot“ Gammertingen getroffen. 1994 übernahm der heutige Bläserobmann Rainer Zeiler die Leitung der Jagdhornbläsergruppe. Seither hat sie an jedem Landesbläserwettbewerb teilgenommen und kann auf 14 Landesmeister-Titel in der Klasse A stolz sein.

Bei der Jubiläumsfeier wurde auch der Gründungsmitglieder gedacht, die im Jahr 1967 zur Tat schritten. Heute gehören immer noch traditionelle jagdliche Signale zum Repertoire, aber auch Märsche, Jagdfanfaren, Volkslieder und Hubertusmessen werden aufgeführt.

Die Freude war groß, dass für den Jubiläumsabend zehn Bläsergruppen ihre Teilnahme zugesagt hatten: Jagdhornbläsergruppe St. Märgen, Parforcejagdhorngruppe Schömberg, Jagdhornbläsergruppe Mengen, Parforcehorngruppe Hubertus Krauchenwies, Jagdhornbläsergruppe Hohenzollern-Sigmaringen, Jagdhornbläsergruppe Westalb, Bläsercorps Hegering Meßkirch, Bläsergruppe Hubertusgruß Bingen, Bläsergruppe Hegering Krauchenwies-Ostrach und Bläsercorps der Kreisjägervereinigung Tübingen. Seit 2005 ergänzen sich der Waldarbeiterchor Zwiefalter Alb und die Jagdhornbläsergruppe „Sau tot“ Gammertingen bei der Aufführung von Hubertusmessen und präsentierten inzwischen 13 Stück. In Grußworten gratulierten Landesbläserobmann Walter M. Löw und Kreisjägermeister Hans-Jürgen Klaiber der erfolgreichen Jagdhornbläsergruppe Gammertingen.

Die befreundeten Bläsergruppen stellten ihre Gruppen jeweils vor und präsentierten einen Ausschnitt aus ihrer musikalischen Arbeit, ergänzt durch freundschaftlichen Geschenke, Einladungen, Freundschaftstreffen usw. Alle teilnehmenden Bläsergruppen bekamen Ehrenscheibe geschenkt, die sie bei Gelegenheit mit ihren Mitgliedern ausschießen sollten. Eine Spendensammlung unter den Besuchern zugunsten der Kinderkrebsklinik Tübingen erbrachte 650 Euro.

50 Jahre: Hans Leyhr, Alwin Zeiler

40 Jahre: Josef Baur, Rainer Zeiler

30 Jahre: Albert Betz, Edmund Gillhart, Roland Lutz

10 Jahre: Bernhard Volk, Thomas Wohnhus, Hugo Zeiler.