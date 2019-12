Tobias Harms wird neuer SWEG-Chef

Tobias Harms wird zum 1. April 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG). Wie das Unternehmen mitteilt, tritt der bisherige Vorstandsvorsitzende und kaufmännische Vorstand Johannes Müller (63) dann in den Ruhestand.

Der 46-jährige Harms ist bei der SWEG derzeit als technischer Vorstand aktiv. Vom Aufsichtsrat als kaufmännisches Mitglied neu in den Vorstand gewählt wurde Thilo Grabo (42), der sein Amt ebenfalls zum 1. April antreten wird. „Die gute und harmonische Nachfolgeregelung versetzt die SWEG in die Lage, ihren bisherigen Kurs hin zu einem modernen Nahverkehrsdienstleister fortzusetzen“, wird Uwe Lahl, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft, in einer Pressemitteilung zitiert. Neben dem Schienen- und dem Busverkehr engagiert sich die SWEG auch bei Schieneninfrastruktur und Güterverkehr. Seit 2018 gehört auch die Hohenzollerische Landesbahn (HZL) zum Unternehmen. Dieses beschäftigt insgesamt mehr als 1300 Mitarbeiter. Bei der Bahnbetriebswerkstatt in Gammertingen arbeiten gut 30 Beschäftigte.