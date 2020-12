Tiertransport entpuppt sich als Rettungsaktion

Zu einem Einsatz ist die Polizei am Samstag in die Tigerfeldstraße nach Gammertingen gerufen worden. Die Beamten hatten einen anonymen Hinweis über einen angeblich illegal stattfindenden Tierhandel erhalten. Der Anrufer gab laut Polizeibericht an, dass Tiere in Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen verladen würden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stelle sich jedoch heraus, dass es sich um eine Verteilaktion eines eingetragenen Vereins handelte, der die Hühner ordnungsgemäß vor dem Schlachthof gerettet hatte.