Tierkreiszeichen-Zyklus würdigt bekannte Persönlichkeiten

Im Rathaussaal der Stadt Gammertingen ist am Wochenende die Ausstellung „Stationen“ mit Bildern von Gernot Bizer eröffnet worden. Die Vernissage konnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht im wenige Schritte entfernten Alten Oberamt stattfinden. Dennoch konnten die Besucher mithilfe einer Projektion einen Blick in das malerische Werk von Gernot Bizer, dem ehemaligen und langjährigen Leiter der Grund- und Hauptschule, werfen. Anton Roggenstein verband abwechslungsreich und kurzweilig die Bilder mit Improvisationen am Flügel.

Bürgermeister Holger Jerg begrüßte den leidenschaftlichen Maler aus Mägerkingen, der vielen im Rathaussaal als Pädagoge, Schulleiter, Sängerfreund und Chordirektor von Gammertingen bekannt ist: „Das Lebenswerk eines noch lebenden Künstlers auszustellen, das ist schon eine Herausforderung.“ Im Frühsommer ist der mehrfach begabte Gernot Bizer 80 Jahre alt geworden und nun wollten die Stadt und der Arbeitskreis Altes Oberamt in einer kleinen Retrospektive seine malerischen „Stationen“ einem größeren Publikum vorstellen. Seit Jahren hat Bizer ein eigenes Atelier in Mariaberg und ist dort immer wieder auch als Dozent tätig. Die Corona-Zeit bescherte ihm nun die Gelegenheit, einen Tierkreiszeichen-Zyklus vorzustellen, der ins Zentrum der Ausstellung gerückt ist.

Gernot Bizer erhielt seine künstlerische Ausbildung im Rahmen des Lehramtsstudiums. Er besuchte Workshops sowie Meisterkurse und ist Mitglied der Künstlergruppe „Quint-essenz“. In Gammertingen stellte er nun sein eigenes Werk zusammen mit Anton Roggenstein vor – einem langjährigen Weggefährten, dessen Improvisationskunst er seit vielen Jahren schätzt. Den gewählten Titel erklärt Bizer folgendermaßen: „Man kommt an, man verweilt, man fährt mit neuem Ziel fort und kehrt vielleicht auch wieder um Erfahrungen reicher und neu motiviert zu einer Station zurück.“

Eine erste Station widmet er dem Sturmtief „Lothar“ in Aquarellmalerei: „Eine Technik, die für mich ein Leben lang ihren besonderen Reiz hatte, weil sie zum schnellen skizzenhaften Erfassen von Situationen und zum Einfangen von Stimmungen wunderbar geeignet ist.“ Aber auch die Collage-Technik faszinierte ihn. Kräftige Farben in Öl und Acryl ergänzte er nun mit Wellpappe, Karton, Zeitungen, Sand oder Strukturpaste aus Sand und Zement. Diese lebendige Struktur reizte ihn unter anderem für seinen „David“, der herausfordernd und klar aus einem Gemenge Goliath anschaut.

Bei den Collagen hängt, das durften die Besucher, die gleich nach der Ausstellungseröffnung die Räume besuchen konnten, sehen, das großformatige „Traumland“. Das Bild sei das Ergebnis experimenteller Malerei mit Bitumen und Acryl auf gemörtelter Leinwand, das nun in einer wunderbar gelungenen Mischung aus abstraktem Sehen und erahnter oder gefühlter Realität zu schweben scheint. Bizer verbindet in jüngerer Zeit die Stilrichtung „Hard Edge“ mit seinen flächigen geometrischen Formen mit figürlicher Malerei.

Der Kontrast kann im Bild „Begegnung im Revier“ als Aufeinandertreffen gegenwärtigen Lebens zwischen analog und digital interpretiert werden. Der größte und letzte Raum der Ausstellung ist seinem neuesten Schaffen, das laut Bizer nur durch den Lockdown realisiert werden konnte, gewidmet: sein sehr persönlich gestalteter Zyklus zum Tierkreis. „Eine Idee, die fast 20 Jahre auf ihre Umsetzung gewartet hat“, so Bizer. Er stellt für ihn wichtige Persönlichkeiten vor, für jedes Tierkreiszeichen eine. Da steht John Lennon, der am Tag der Ausstellungseröffnung 80 Jahre alt geworden wäre, für die Waage, Marlene Dietrich für den Steinbock, aber auch Hesse, Beethoven, Schiller und Goethe finden sich in der Sammlung, die jeweils der Person und ihren Leistungen gewidmet ist. „Ich habe mich mit jedem dieser Menschen intensiv auseinandergesetzt“, so Bizer bei der Führung.