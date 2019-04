Theater-AG bringt Elias Canettis „Die Befristeten“ auf die Bühne

„Ich verstehe es nicht. Du willst sagen, dass kein Mensch, kein einziger Mensch eine Ahnung davon hatte, in welchem Augenblick er stirbt?“ Dieser Satz aus dem „Prolog über die alte Zeit“ aus Elias Canettis in den 1950er-Jahren entstandenen szenischen Gedankenspiels „Die Befristeten“ macht deutlich, wodurch sich die Gesellschaft Canettis von der realen unterscheidet. Es ist ein existenzielles Merkmal: Das Ausgesetzt-Sein der letzten Gefahr, dem Tod, ist abgeschafft. Und es ist schwere Kost, mit der sich die Theater-AG des Gymnasiums Gammertingen („Chameleons“) am Samstagabend auf die Aulabühne wagte. Unterstützt von der Schulband, gelang es bei der Premiere, das Bühnenstück ansprechend und überzeugend in Szene zu setzen.

Wie gesagt, schwere Kost, die sich die Jungschauspieler da ganz bewusst ausgesucht hatten. Die Devise habe gelautet, „weg von der Krimikomödie, hin zu etwas Ernsthaftem, Anspruchsvollem“, sagt Theaterlehrerin und Regisseurin Petra Wachter. Die Art der Auseinandersetzung Canettis mit der Frage der Endlichkeit des Daseins habe die Schüler interessiert und fasziniert.

Canettis „Die Befristeten“ bietet viele Ansatzmöglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Themen wie Propaganda, Populismus und Gruppenzwang. Themen, die die Gruppe laut Petra Wachter bei der Umsetzung des Stücks begleitet hätten. Interessant auch die Frage, durch welche Auslöser Diktaturen ins Wanken geraten können.

Kapsel mit dem Todesdatum

Es ist eine Utopie: Canetti entwirft in „Die Befristeten“ einen Staat, der die Lebenszeit seiner Bürger zum Maß aller Dinge macht: Nur wer lang lebt, ist ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Kurz nach der Geburt, so Canettis Vision, wird jedem Neugeborenen eine Kapsel um den Hals gehängt, die er niemals öffnen darf. In der Kapsel befindet sich das Datum seines Todes.

Der heranwachsende Mensch weiß nicht, wie alt er ist, denn man verrät ihm sein Geburtsdatum nicht. Aber er weiß, wie alt er werden wird: Er ist nach dem Alter benannt, das er erreichen wird.

Trotz aller Beschäftigung mit existenziellen Themen – im Vordergrund der Theaterarbeit stand die Ausarbeitung der Rollen. Der Autor selbst ist dabei keine große Hilfe, Regieanweisungen fehlen ganz. Nachdem das Original um rund ein Fünftel gekürzt worden war, blieben am Ende 30 Rollen, die von den elf Mitspielern, Schülern ab Klasse 8, übernommen wurden. Natalia Biernacka, Sophie Blatter, Lucas Cimerman, Konstanze Hammer, Anika Karl, Alisha Kostolanovic, Mathias Mader, Cora Reiser, Lotta Sauter, Leonie Sommerfeld und Pia Stehle spielten ihre Rollen überzeugend gut. Es gelang ihnen, die episodenhaft aneinander gereihten Szenen, in denen kaum Handlung, dafür umso intensivere Dialoge stattfinden, eindrucksvoll an ihr Publikum zu bringen.

Die jungen Akteure, die sich mit viel Herzblut und Zeit in die Aufführung des Schultheaters einbrachten, verdienen also ein dickes Lob. Ebenso Regisseurin Petra Wachter und ihre junge Assistentin Ina Klingenstein (Technik und Maske). Das Gleiche gilt für Kunstlehrer Michael Grauer, der die Verantwortung für das Bühnenbild übernahm.

Dass es am Samstagabend eine Premiere im doppelten Sinn war, lag daran, dass sich die „Chameleons“ erstmals die neu gegründete Schulband unter der Leitung von Sarah Limberger mit ins Boot geholt hatten. Die Band spielte und sang zwischen den gebündelten Szenen bekannte Songs, die den Szeneninhalt musikalisch zusammenfassten und damit die Aufführung bereicherten und auflockerten.