Teures Erbe aus Beton: Gymnasium Gammertingen wird für fünf Millionen Euro saniert

Es ist eine stattliche Summe, die die Stadt Gammertingen für die Sanierung ihres Gymnasiums vom Land bekommt: knapp 4 Millionen Euro – 3,7 davon allein aus dem Kommunalen Fonds für die Schulsanierung. Doch das ist längst nicht genug. Insgesamt fünf Millionen werden benötigt, um den Sichtbeton-Bau an der Kiverlinstraße instand zu setzen. Seit Jahren schon wurde immer nur tröpfchenweise saniert. Immer nur so viel, wie der kleine Haushalt der Stadt eben zuließ. Dabei wurden die Probleme an vielen Stellen immer größer.

Das Gymnasium Gammertingen ist ein typischer Bau aus der Zeit der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Aus der Zeit, in der „béton brut“ und Brutalismus als besonders schick und modern galten. Heute aber, rund 50 Jahre später, bröckeln die Betonfassaden. Umwelteinflüsse und Regen weichen den Baustoff auf und greifen die Metallstäbe im Inneren der Wände an. Rostflecken an den Außenwänden deuten darauf hin. Ein Problem, das Schulleiter Christoph Ocker nur zu gut kennt.

Die Mängelliste des Gymnasiums ist mittlerweile aber weit länger. „Im Sommer ist es sehr heiß, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fachräumen“, sagt Ocker. Die schon mehrfach notdürftig geflickten blauen Sonnensegel vor den Fenstern helfen nur wenig, um Lehrern und Schülern bei Physik und Biologie nicht den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Doch auch mit den Regen- und Wintermonaten kommt nicht die erhoffte Erlösung. Die teils sogar schon blinden Fenster sind schlecht isoliert. Es zieht durch die Ritzen und „die Heizung muss auf Hochtouren laufen, damit es warm bleibt“, sagt einer der Fachlehrer. Bei Starkregen, wie in den vergangenen Wochen, machen sich zudem dich Schwachstellen an den alten Flachdächern bemerkbar: An mehreren Stellen im Obergeschoss tropft es herein. Und damit ist noch längst nicht Schluss: „Dazu kommen die sanitären Anlagen, die bei uns auch schon sehr alt und sanierungsbedürftig sind“, sagt Schulleiter Christoph Ocker. „Der Unterricht findet natürlich statt. Aber es sind insgesamt schon erschwerte Bedingungen . . .“

Seit 2002 ist Ocker am Gymnasium Gammertingen tätig. Während dieser Zeit hat er viele kleinere Sanierungen miterlebt. Alte Teppichböden wurden gegen neuen Bodenbelag ausgetauscht. Im ältesten Gebäudetrakt aus dem Jahr 1966 wurden Fenster ausgetauscht und der Beton bereits saniert. Das war 2008. Damals aber fehlte das Geld, um auch den „neuen“ Gebäudeteil herzurichten. „Neu in Anführungszeichen“, sagt Ocker. Denn auch der so genannte neuere Trakt hat schon 44 Jahre auf dem Buckel.

Architektonisch bilden beide Teile heute eine Einheit und wirken wie aus einem Betonguss. An einigen Fassadenstellen soll sich das im Zuge der Sanierung allerdings ändern. Die Planung sieht farbliche Verkleidungsplatten vor, die den Beton gegen weitere Wettereinflüsse schützen sollen, „in etwa so, wie wir das in der Laucherttalschule bereits umgesetzt haben“, erklärt Kämmerer Siegfried Hagg, der im Gammertinger Rathaus auch beim Thema Bauen meist den Hut aufhat. Einem ersten Entwurf zufolge könnten einzelne Außenwände mit Gelb- und Blautönen farblich aufgelockert werden. Insgesamt aber, betont Hagg, solle der Charakter der Schule beibehalten werden.

Farbe aber, kann sich Schulleiter Ocker vorstellen, könnte bei seinen Schülern gut ankommen. Dass auch in den Klassenräumen unverputzte Wände mit Sichtbeton vorherrschen, hätten einige Schülergenerationen am liebsten schon geändert, erinnert er sich. „Die Schüler haben früher immer gefragt, ob man die Wände nicht streichen könne“, erinnert der Pädegoge sich. Doch lediglich Holzvertäfelungen waren erlaubt, um die Wände nicht zu beschädigen. Immerhin: Viele Bilder gestalten Treppenhäuser und Flure bunt. Generationen von Schülern haben sich hier mit ihren Werken verewigt. Beim Gang durch den neueren Gebäudeteil deutet Ocker auf die großformatigen Gemälde, die Hollywoodstars und bekannte Persönlichkeiten wie die Queen zeigen: „Die sind noch von Schülern aus den 90ern.“

Im Laufe der Sanierung aber müssen auch Marilyn Monroe und Elisabeth II. ausziehen – und mit ihnen viele Schüler. Ausweich-Quartiere zu finden, um den Schulbetrieb in den kommenden zwei Jahren weiterhin reibungslos aufrechtzuerhalten, wird für Schulleiter Christoph Ocker und seine Kollegen die größte Herausforderung sein. „Wir werden uns vor allem mit der Realschule abstimmen“, sagt er.

Schon in den Herbstferien sollen die ersten größeren Elektroarbeiten beginnen. Von Januar an müssen die Klassen des Altbaus ihre angestammten Zimmer verlassen. Auch hier müssen die neuen Brandschutzbestimmungen – mit zusätzlichen Fluchtwegen und -türen – umgesetzt werden. Rund ein halbes Jahr später soll dann der so genannte Neubau mit den umfassenden Betonsanierungen angegangen werden. „Wir hoffen, dass wir dann in zwei Jahren sagen können: jetzt haben wir alle Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt.“