Tenor tanzt mit Zuhörerin den Walzer

Ein bisschen ist es wie auch bei André Rieu gewesen oder vielleicht wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Die Musiker spielten Filetstücke aus bekannten Kompositionen, die unter die Haut gingen. Im Laufe des Abends wurde die Stimmung immer lockerer, spritziger, vergnüglicher. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, und am Bühnenrand prangte der Blumenschmuck.

Alles war ähnlich wie bei den großen Konzerten dieser Welt, die sich der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik verschrieben haben, aber nur fast. In Gammertingen war nämlich alles ein paar Nummern kleiner. Das 1995 von Paul-Friedrich Deppe gegründete Johann-Strauß-Festival-Orchester ist mit seiner Kleinausgabe, dem Ensemble, nach Gammertingen gekommen. Der Saal war zwar richtig voll, wie seit langem nicht mehr, aber es passen eben nur höchstens 150 bis 200 Zuhörer rein. Und der Blumenschmuck bestand aus Blümchen vom örtlichen Gärtner. Allerdings waren die Eintrittspreise im ein- und im unteren zweistelligen Bereich, beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sollen die Karten hingegen einige Hundert Euro kosten.

Doch die Stimmung im Gammertinger Schlosssaal war trotzdem prächtig. Im ersten Teil brillierten einzelne Ensemblemitglieder – die Musiker spielen in verschiedenen Orchestern Baden-Württembergs – mit Solostücken. Der Pianist Norbert Heller spielte die „Polonaise“ in As-Dur von Frédéric Chopin und erntete viel Applaus. Eine Zuschauerin in der zweiten Reihe flüsterte: „So habe ich den Gammertinger Flügel noch nie gehört.“ So wild wie Joanna Sachryn dann „Tarantella“ von David Popper spielte, war auch der Applaus. „Oh je, wenn ich das auf meinem Kontrabass spielen müsste…“, kommentierte Paul-Friedrich Deppe, der mit humorvollen Beiträgen durch den Abend führte. Und nicht zuletzt glänzte auch Walter Schreiber bei einer Meditation aus „Thais“ von Jules Massenet. Der letzte Ton klang so zart aus, als wäre er hingehaucht. Dafür gab es sogar von den Kollegen Applaus.

Zunehmend entspannter

Im zweiten Teil wurde es zunehmend entspannter und unterhaltsamer. Die Musiker wurden zu Musikanten, hatten selbst Spaß und amüsierten sich, als ob sie sich selbst auf die Schippe nehmen würden wegen der Musik, die sie da spielten. Zur Aufführung kamen beispielsweise der „Weibermarsch“ von Franz Lehár, die Pizzicato-Polka oder die Arie des Barinkay aus dem „Zigeunerbaron“, beides von Johann Strauß. Die Stimmung im Saal erreichte ihren Höhepunkt, als Tenor Heinz Knittel eine Frau aus der ersten Reihe aufforderte, mit ihm ein paar Walzertakte zu tanzen.

Die Zuschauer hatten ihren Spaß, schunkelten teilweise und tanzten im Geiste mit. Und wie es sich für ein Strauß-Ensemble gehört, gab es zum Abschluss auch noch den Radetzki-Marsch.