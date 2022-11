Wegen der Taxirechnung sind in Gammertingen ein Fahrgast und ein Taxifahrer in der Nacht zum Samstag in Streit geraten. Als der vermutlich betrunkene Fahrgast die Örtlichkeit verließ, zeigte er noch den Hitlergruß. Laut Polizeibericht erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.