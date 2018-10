Tagespflege soll im Frühjahr starten

Die Sozialstation St. Martin in Gammertingen hat vor wenigen Tagen ihren Umzug ins Nachbargebäude abgeschlossen. Neben dem Alltagsgeschäft steht jetzt vor allem ein Projekt im Vordergrund: In der bisherigen Unterkunft soll eine Tagespflege mit zehn bis zwölf Plätzen entstehen – und damit die erste ihrer Art, die an eine der vier Sozialstationen im Landkreis Sigmaringen angegliedert ist.

Geschafft: Die letzten Umzugskartons sind ausgepackt, inzwischen funktioniert auch der Telefonanschluss. Während sich die Sozialstation Veringen-Gammertingen seit zehn Jahren in der Hohenzollernstraße 11 befand, sind die Büros jetzt ein Haus weitergezogen – in das Gebäude mit der Hausnummer 9. „Wir haben unsere bisherigen Räume verlassen, weil es dort im Laufe der Zeit einfach zu eng geworden ist“, sagt Ulrich Wichert, der zusammen mit Sabine Feig den Vorstand des Trägervereins bildet. So beschäftige allein die Sozialstation in Gammertingen etwa 70 Mitarbeiter, die sich um rund 200 Kunden kümmern.

„Die Anzahl der Mitarbeiter ist in den vergangenen Jahren ebenso gestiegen wie die Anzahl der Aufgaben und der Kunden“, sagt Ulrich Wichert. Diese verteilen sich auf ein Einzugsgebiet, das von Mariaberg im Norden bis Jungnau im Süden und von Neufra und Benzingen im Westen bis Ittenhausen im Osten reicht. „Wir haben nicht aktiv nach einer neuen Unterkunft gesucht“, sagt Pflegedienstleiterin Kerstin Knaus. „Aber die Gelegenheit war günstig.“ Zuletzt war im Gebäude mit der Hausnummer 9 das Notariat untergebracht, das wegen der Notariatsreform zum Jahreswechsel auszog.

Besserer Service für die Kunden

Begeistert sind die Mitarbeiter der Sozialstation vor allem von den neuen, großzügigen Räumen. So gibt es jetzt beispielsweise einen Empfangsbereich für Kunden, einen Aufenthalts- und einen Besprechungsraum für die Mitarbeiter sowie eigene Büros für Kerstin Knaus, ihre Stellvertreterin Marianne Fisel und Ulrich Wichert. „Für die Aufgaben, die wir jetzt in mehreren Räumen erledigen können, standen uns bislang lediglich zwei Büros zur Verfügung“, sagt Knaus. „Durch die neue Aufteilung ergibt sich aber auch ein deutlich besserer Service für unsere Kunden“, ergänzt Wichert.

Die bisherigen Räume behält die Sozialstation aber trotzdem. Genutzt werden sie beispielsweise noch vom Caritas-Sozialdienst. Dieser will mit seiner Beratung zum Jahreswechsel aber ebenfalls in die Hohenzollernstraße 9 umziehen. Die Räume in der Hohenzollernstraße 11 will die Sozialstation dann später für die Einrichtung einer Tagespflege nutzen. „Für die Eröffnung gibt es noch keinen genauen Termin“, sagt Ulrich Wichert. „Aber wenn alles nach Plan läuft, könnte es im Frühjahr 2019 klappen.“

Auf der Suche nach Personal

Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu erledigen. Nötig sind beispielsweise einige Umbauarbeiten, die Anschaffung von Möbeln und Fahrzeugen. „Außerdem müssen wir das entsprechende Konzept fertigstellen und einen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse abschließen“, sagt Ulrich Wichert. Auch das nötige Personal müsse erst noch aus den eigenen Reihen rekrutiert beziehungsweise neu eingestellt werden.

Die zehn bis zwölf Tagespflege-Plätze sollen beispielsweise pflegende Angehörige entlasten. Ein Fahrdienst würde die zu pflegenden Männer und Frauen am Morgen zu Hause abholen und am Abend wieder zurückbringen. „In der Tagespflege gäbe es dann zum Beispiel ein gemeinsames zweites Frühstück, ein Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Gebäck“, sagt Kerstin Knaus. Im Vordergrund steht aber vor allem die gemeinsame Beschäftigung. „Das kann das gemeinsame Zeitunglesen ebenso sein wie Gymnastik“, sagt Knaus. Angedacht seien aber auch Gymnastik, Singen, Spielen, Spaziergänge oder gemeinsames Backen.

„Die pflegebedürftigen Menschen hätten damit eine geregelte Tagesstruktur, die ihnen zu Hause manchmal fehlt“, sagt Ulrich Wichert. „Und die Angehörigen, die sie pflegen, würden entlastet.“ Kerstin Knaus ergänzt noch einen weiteren Aspekt. „Viele pflegebedürftige Menschen sind zu Hause einsam“, sagt sie. „Mit unserer Tagespflege können wir diesem Problem entgegenwirken.“