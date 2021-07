Wunschfilmabend: Leser können aus fünf Filmen wählen und Preise gewinnen

Beim Open-Air-Kino in Gammertingen präsentieren die Schwäbische Zeitung (SZ) und der Südfinder am Mittwoch, 25. August, den Ihren Wunschfilm. Es stehen fünf Filme zur Auswahl: Der Spion (1), Ich bin dein Mensch (2), Kings of Hollywood (3), Nebenan (4) und Der Rosengarten von Madame Vernet (5). Leserinnen und Leser entscheiden, welcher Film am 25. August gezeigt wird und können attraktive Preise gewinnen – unter anderem fünfmal zwei Eintrittskarten für den SZ-Wunschfilmabend oder zwei Dauerkarten für das gesamte Open-Air-Kino, das vom 19. bis 31. August in Gammertingen stattfindet. Schicken Sie uns einfach bis Freitag, 30. Juli, eine E-Mail mit der in Klammern genannten Film-Kennzahl und Ihrer Telefonnummer an k.oehler@schwaebische.de.