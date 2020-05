SWEG stattet 400 Linienbusse mit Trennscheiben aus

Die SWEG hat die erste Trennscheibe am Fahrerarbeitsplatz in einem Linienbus einbauen lassen, heißt es in einer Pressemeldung. Die Scheibe soll sowohl den Fahrer als auch die Fahrgäste vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Der Bus ist eines von zunächst zehn Fahrzeugen, die im SWEG-Verkehrsbetrieb Mittelbaden Lahr umgerüstet und in Kürze im Lahrer Stadtverkehr eingesetzt werden. In diesen Bussen sind dann der Einstieg vorne und der Fahrscheinkauf beim Busfahrer möglich. „Bis zum Sommer sollen alle unsere 400 Busse und die unserer Tochterunternehmen mit dieser Trennscheibe ausgerüstet sein“, kündigt der Vorstandsvorsitzende Tobias Harms an.

Der Einbau einer Scheibe ist aufwendig und nimmt bis zu vier Stunden pro Fahrzeug in Anspruch. Das Material wird als Bausatz geliefert und in den Buswerkstätten der SWEG in Lahr, Weil am Rhein, Wiesloch, Dörzbach und Gammertingen in die Linienbusse eingebaut. „Es handelt sich bei unserem Einbau um eine vom TÜV abgenommene Lösung“, erläutert Stephan Wisser, Leiter des SWEG-Fachbereichs Fahrzeugtechnik und Buswerkstätten. „Die Trennscheiben bestehen aus hochentspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und weisen zwei Öffnungen zum Durchreichen von Geld und Fahrscheinen auf“, ergänzt Peter Schäfer, Geschäftsführer der Medele Schäfer GmbH aus Bayern.

Schäfer hat eine technische Lösung für die Schutzeinrichtung entwickelt und vermarktet diese selbstständig. Darüber hinaus ließ er ein spezielles Reinigungsmittel entwickeln, das Coronaviren entfernt. „Mit diesem zusätzlichen Hygiene-Aspekt wurde das Produkt zu Ende gedacht. Die SWEG setzt damit Hygiene-Standards um“, erklärt Harms. Die Trennscheiben sollen in den Bussen dauerhaft zum Einsatz kommen. Vor dem Hintergrund der Dauerfestigkeit und Pflege fiel die Entscheidung bewusst auf diese Einbaulösung.

Sobald ein Linienbus mit der neuen Trennscheibe im Einsatz ist, können auch die Sperrung des Busfahrerarbeitsplatzes und die der vorderen Eingangstür aufgehoben werden, sodass der Kauf von Fahrscheinen direkt beim Fahrer möglich ist. In welchen Bussen diese Möglichkeit besteht, erkennen Fahrgäste an einem Aufkleber, der an der Frontscheibe der jeweiligen Fahrzeuge angebracht ist. Eine Mitfahrt ohne Fahrschein war in allen SWEG-Verkehrsmitteln aber ohnehin nie erlaubt, heißt es in der Mitteilung weiter.