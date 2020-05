Der Vorstand und Konzernbetriebsrat der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) hat gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi Südbaden-Schwarzwald das Engagement der SWEG-Mitarbeiter in der Corona-Krise gewürdigt, das geht aus einem Schreiben des Konzerns hervor. „Sie halten an vorderster Front den öffentlichen Personennahverkehr und damit das öffentliche Leben am Laufen“, wird der SWEG-Vorstandsvorsitzende Tobias Harms in der Mitteilung zitiert. Es sei wichtig, nicht nur den Ärzten, Pflegepersonal, Polizisten oder Verkäuferinnen für ihren Einsatz zu danken, sondern auch den Beschäftigten der ÖPNV-Unternehmen. „Die werden leider oft vergessen, obwohl sie ebenfalls zu den systemrelevanten Berufen gehören und zuverlässig ihren Dienst verrichten“, so Gabriele Fieback von der Gewerkschaft ver.di Südbaden Schwarzwald in der Mitteilung. Sie verweist außerdem darauf, dass der öffentliche Nahverkehr nicht nur von Bus- und Triebfahrzeugführern aufrecht erhalten wird, sondern auch von vielen Beschäftigten im Hintergrund – etwa in der Verwaltung oder in den Werkstätten, wo ein neuer Schichtdienst eingeführt wurde. Zur SWEG gehört auch die Hohenzollerische Landesbahn, die in Gammertingen eine Werkstatt betreibt. „Die Kollegen stehen voll hinter dem Unternehmen und beißen in dieser schwierigen Zeit die Zähne zusammen“, bestätigt auch Joachim Feike, der Vorsitzende des SWEG-Konzernbetriebsrates, laut des Schreibens.

Die SWEG hat laut der Pressemitteilung seit Mitte März mit zahlreichen Maßnahmen auf den Ausbruch der Corona-Pandemie reagiert. Eingeführt wurden Hygiene- und Abstandsregeln sowie neue Arbeitsmethoden wie zum Beispiel die Trennung von Gruppen in den Werkstätten, die Möglichkeit der Heimarbeit für Verwaltungsmitarbeiter oder die Vermeidung von direkten Kontakten zwischen Fahrdienstmitarbeiter und Fahrgast. In allen Bussen ist die vordere Tür geschlossen und der Arbeitsplatz der Busfahrer abgesperrt worden. „Die Maßnahmen haben bis jetzt Wirkung gezeigt“, erläutert Tobias Harms. „Unser Krankenstand ist unauffällig und wir hatten unter allen Beschäftigten keinen einzigen echten Corona-Fall.“ Dramatischer zeigen sich die Corona-Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Unternehmens. Durch fehlende Ticketerlöse sind starke Verluste entstanden. „Hier benötigen wir die Unterstützung der Aufgabenträger“, ist für den Vorstandsvorsitzenden laut der Pressemitteilung klar. „Nur mit dieser Unterstützung sind die Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen weiterhin gesichert“, fügt Gabriele Fieback an.

Derzeit befindet sich die SWEG in der Phase der Normalisierung, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. „Damit ist aber nicht der Zustand vor der Corona-Pandemie gemeint, sondern eine neue Normalität“, erläutert Tobias Harms in der Mitteilung. Zu der gehört, dass zwar der Fahrscheinverkauf beim Busfahrer schrittweise wieder aufgenommen wird, jedoch erst wenn entsprechende Trennscheiben am Fahrerarbeitsplatz montiert sind.

„Der Schutz unserer Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Virus hat oberste Priorität – auch wenn die Einnahmen aus den Fahrscheinverkäufen ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der SWEG sind“, so Harms.

Weiterhin in den Arbeitsalltag integriert bleiben die Hygiene- und Abstandsregeln. Wichtig bleibt laut der Mitteilung der Verkehrsgesellschaft zudem, dass die Fahrgäste in allen SWEG-Verkehrsmitteln den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden des Landes und der Kommunen folgen und die notwendigen Hygienemaßnahmen einhalten.