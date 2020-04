SWEG hat neuen Vorstandsvorsitzenden

Tobias Harms hat am Mittwoch den Vorsitz im Vorstand der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) übernommen. Der 47-Jährige folgt Johannes Müller nach, der in den Ruhestand gegangen ist, wie das Unternehmen per Pressemitteilung verkündet.

Tobias Harms ist seit 2016 Mitglied des Vorstands der SWEG. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören unter anderem die Unternehmensbereiche Eisenbahnbetrieb, Schienenfahrzeugtechnik sowie -infrastruktur. Zudem ist Harms für die Themen Digitalisierung und Sicherheitsmanagement im Eisenbahnbetrieb verantwortlich.

Seit 2001 war Tobias Harms in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie Stadtverkehrsunternehmen tätig, unter anderem in Offenbach und Bremen. Vor seiner Tätigkeit bei der SWEG verantwortete der gebürtige Karlsruher zwölf Jahre lang als Prokurist sowie Bereichsleiter den ÖPNV-Betrieb und die Verkehrstechnik bei den Stadtwerken Augsburg. Er lernte das Handwerk von Grund auf, indem er mehrere Jahre als Student als Triebfahrzeugführer beschäftigt war.

Eine weitere personelle Änderung im Vorstand der SWEG hat es zum 1. April gegeben: Thilo Grabo übernahm die Funktion des Finanzvorstandes. Der 42-Jährige ist unter anderem verantwortlich für Finanzen, Controlling, Informationstechnik und Einkauf. Zuletzt war Grabo Mitglied der Geschäftsleitung in der Unternehmensgruppe Verkehrsbetriebe Karlsruhe.