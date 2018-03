Mit Einsatzkommandos hat die Polizei drei Männer festgenommen, auf deren Konto eine Serie von Raubüberfällen auf Supermärkte gehen soll – darunter auch die Überfälle auf den Winterlinger Edeka-Markt im Januar sowie den Lidl-Markt in Gammertingen Ende Februar.

Es war ein schneereicher, dunkler Freitagabend in der Fasnet-Zeit, als der maskierte Mann mit der Waffe plötzlich in dem Winterlinger Supermarkt gestanden hatte. „Am Anfang dachte ich, dass das nur ein Scherz sein kann“, erinnert sich eine Mitarbeiterin des Edeka-Marktes in Winterlingen. Wochenlang haben sie und ihre Kollegen sich Sorgen gemacht, dass erneut etwas passieren könnte. Denn weitere Überfälle auf Supermärkte in der Region machten Schlagzeilen. Jetzt vermeldet die Polizei: Es wurden drei mutmaßliche Täter festgenommen, auf deren Konto drei Raubüberfälle gehen sollen.

Seit Januar hatte das Kriminalkommissariat Balingen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hechingen nach dem Raubüberfall auf den Winterlinger Supermarkt mit einer extra dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe nach den Tätern gesucht. Nachdem auch der Lidl-Markt an der Sigmaringer Straße in Gammertingen Ende Februar überfallen worden war, war auch das Kriminalkommissariat Sigmaringen eingebunden.

Verdächtige stammen aus drei Landkreisen

Drei Männer, die zwischen 19 und 28 Jahre alt sind, rückten bei den gemeinsamen Ermittlungen in den Fokus. Laut Staatsanwaltschaft stammen sie aus den Landkreisen Sigmaringen, Konstanz und dem Zollernalbkreis. Wie die Polizei mitteilte, gelang der Zugriff auf zwei der Männer am vergangenen Donnerstag in Orsingen-Nenzingen im Landkreis Konstanz. Auch dort sollen sie einen Raubüberfall auf einen Discounter geplant haben. „Es war uns durch Überwachungen möglich, den Plan zu stoppen“, sagt Markus Engel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen. „Sie wurden im Tatortbereich festgenommen und es sind dabei keinerlei andere Personen zu Schaden gekommen.“

Einen dritten mutmaßlichen Täter nahm die Polizei zwei Tage danach vorläufig fest. „Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten verschiedene Tatmittel aufgefunden werden“, teilt die Polizei mit. Ob es sich dabei um Diebesgut, Maskierungen oder Waffen handelt, wird aufgrund der noch laufenden Ermittlungen derzeit nicht näher benannt.

Mitarbeiterin: „Das wünscht man niemandem.“

Insgesamt soll das Trio bei Überfällen auf die Märkte in Winterlingen, Gammertingen und einen Netto-Markt in Bitz (am 13. März) rund 17 000 Euro Bargeld erbeutet haben. Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle drei wurde Haftbefehl erlassen, sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Die Mitarbeiter des Edeka-Marktes in Winterlingen atmen jetzt nach zwei sorgenvollen Monaten auf. „Ich bin froh, dass sie gefasst sind“, sagt eine Mitarbeiterin. Dass ausgerechnet im kleinen Winterlingen ein bewaffneter Raubüberfall passieren könnte, damit hätte sie vorher nie gerechnet. Sie selbst habe den Schock recht gut habe verarbeiten können, sagt sie. Ihre Kollegin, die am Abend des Raubüberfalls an der Kasse gesessen hat, habe aber wochenlang darunter gelitten. „Sie war fix und fertig. Mit einer Pistole bedroht zu werden, das wünscht man keinem.“