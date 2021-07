Südamerikanische Rhythmen im Klosterhof

Im Rahmen der Mariaberger Sommerkunstwoche gibt es auch in diesem Jahr ein musikalisches Erlebnis: Die Band El Flecha Negra kommt am Mittwoch, 4. August, um 20 Uhr mit südamerikanischen Rhythmen in den Klosterhof in Mariaberg. El Flecha Negra steht für eine wilde und ungewöhnliche Mischung aus Cumbia, Reggae und lateinamerikanischen Klängen. Die Musiker kommen aus vier Ländern, über zwei Kontinente verteilt und treffen mit ihrer stimmigen Musik und musikalischer Leichtigkeit direkt ins Herz, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Konzert findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung statt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Mehrzweckhalle in Mariaberg verlegt.

Bei El Flecha Negra („Der Schwarze Pfeil“) fließen viele verschiedene Quellen zusammen zu einem großen musikalischen Fluss, der die Hörer mit auf die Reise nimmt. Wild und mitreißend, reich an Geschichten und Eindrücken und mit einem klaren Ziel: Erzeugung von Glücksgefühlen. Südamerikanische Roots treffen auf Karibische Leichtigkeit, torkelnde Chicha Gitarren auf glasklare Trompeten Sätze. Das Ganze gekrönt vom mehrstimmigen Satzgesang der Musiker, die mit feurigen Botschaften und ansteckender, positiver Ausstrahlung auf der Bühne strahlen. In ihren Songs geht es um Wünsche und Träume, um Aufbruch und Reisen. El Flecha Negra plädieren für offene Grenzen, sie feiern die Freiheit sein zu können, wo sie wollen und fordern dieses Recht für alle Menschen ein.

Die Gründung von El Flecha Negra geht auf den Sommer des Jahres 2014 zurück. Das Trio machte damals mit Gitarre, Cajon, Kontrabass und dreistimmigem Gesang Straßenmusik. Die Drei entwickelten sich zu einem gefragten Live-Act und veröffentlichten 2015 das Debütalbum „Schwarzwald“. Anschließend folgten über 200 Konzerte. Mit den Aufnahmen zum Album „Tropikal Passport“ entwickelte sich nicht nur der Sound weiter, sondern sie wuchs auf ein Quintett an. Nun mischen Trompeten, traditionelle Flöten, psychedelische Chicha-Gitarre und Schlagzeug im Repertoire mit.