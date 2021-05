Stuttgarter Verein spendet 20000 Euro für Mariaberger Kommunikationsprojekt

Der Stuttgarter Verein Star Care hat 20 000 Euro für Kinder mit Behinderungen an den diakonischen Träger Mariaberg in Gammertingen gespendet. Die Summe fließt zweckgebunden in das Projekt Unterstützte Kommunikation im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige und körperliche Entwicklung in Mariaberg. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Derzeit besuchen über 100 Schülerinnen und Schüler das SBBZ und mehr als 50 Prozent der Kinder benötigen Hilfe bei der Kommunikation, weil sie sich nicht oder nicht ausreichend über Lautsprache verständigen können. Hier setzt die Unterstützte Kommunikation (UK) an, sie dient als Oberbegriff für alle pädagogischen oder therapeutischen Maßnahmen zur Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten.

Steht eine Kommunikation nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung, kann der zwischenmenschliche Austausch beeinträchtigt werden, informiert Mariaberg. Im schlechtesten Fall kann es sogar dazu führen, dass der betroffene Mensch irgendwann frustriert aufgibt. Die Unterstützte Kommunikation wirkt diesem entgegen. Mit verschiedenen Kommunikationsmitteln wie Gebärden, Bildsymbolen, elektronischen Sprachausgabengeräten und spezieller Software wird Verständigung oder sogar ein Dialog ermöglicht.

„Die technische Ausstattung für die Unterstützte Kommunikation ist teuer, weshalb wir uns wirklich überaus freuen, dass wir eine so große Spendensumme für dieses wichtige Projekt verwenden dürfen.“ so Manfred Steinbrecher, Ergotherapeut mit Schwerpunkt Unterstützte Kommunikation, bei der Scheckübergabe. Aus der Spende werden Tablets, ein sogenannter Teilhabekoffer mit Materialien, Softwarelizenzen und einige Geräte zur spielerischen Anbahnung finanziert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Steffen Schwarz, Mitglied des Vorstands von Star Care betonte: „Uns ist es sehr wichtig zu sehen, wohin die Spendengelder in der Region fließen. Mariaberg unterstützen wir seit vielen Jahren, da wir davon überzeugt sind, dass hier eine sehr gute und wertvolle Arbeit geleistet wird.“