Stromausfall: Pflug kollidiert mit einem Strommast

In Teilen von Gammertingen und Trochtelfingen ist am Dienstagnachmittag für bis zu anderthalb Stunden der Strom ausgefallen. Grund dafür war nach Angaben von Netze BW die Kollision eines Pflugs mit einem Kabelendmast im Gammertinger Ortsteil Harthausen.

Wie der Netzbetreiber am Dienstagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr. Dabei wurde ein 20.000-Volt-Kabel beschädigt, was zum Stromausfall in Wilsingen und Kettenacker führte. Dieser wiederum bewirkte einen weiteren Defekt an einem Erdkabel im Trochtelfinger Osten, wodurch auch die Haushalte und Betriebe in Trochtelfingen selbst sowie Mägerkingen vom Netz gingen.

Nachdem die zur Unglücksstelle in Harthausen gerufene Feuerwehr die Leitstelle der Netze BW in Ravensburg informiert hatte, konnte die Versorgung in der Umgebung zwischen 13.30 und 13.45 wieder hergestellt werden. Während der dafür erforderlichen Schaltmaßnahmen blieb auch in der Gammertinger Kernstadt für zwei Minuten der Strom weg.

Als Fehlerstelle in Trochtelfingen konnte die Bereitschaft einen Leitungsabschnitt zwischen zwei Ortsnetzstationen an der Schiller- und der Siemensstraße ermitteln. Parallel dazu gingen die betroffenen Anschlüsse zwischen 13.45 und 14.15 Uhr nach und nach wieder ans Netz. Zuletzt wurden um 14.50 Uhr drei Betriebe wieder zugeschaltet. Noch am Montagnachmittag wurde die genaue Schadensstelle per Kabelmesswagen geortet. Zurzeit gehen die Netze BW davon aus, das Kabel in Trochtelfingen bis Dienstagabend reparieren zu können.