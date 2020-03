Streit um Nistkasten: Vogelfreunde stiften zweites Heim

Bereits im vergangenen Jahr ist von den Harthauser Vogelfeunden im Strohlager des Milchviebetriebes Gräßle ein speziell für Schleiereulen konstruierter Kasten aufgehängt wurden. Den Kasten haben allerdings keine Eulen, sondern ein Turmfalkenpaar in Beschlag genommen – das darin sogar fünf Junge großzog. Diese Familie blieb, so Hofinhaber Dieter Gräßle, den ganzen Winter in Hofnähe und ist jetzt wieder mit Balzflügen über dem weitläufigen Milchbetrieb aktiv. Gräßle und sein Mitarbeiter Christian Rauber hatten vor kurzem zudem beobachtet, dass mehrere Falkenpaare sich um den Nistkasten stritten. Daher bestellten sie nun bei den Harthauser Vogelfreunden einen weiteren Kasten für Turmfalken. Dieser wurde von Konrad Gauggel nach Plänen des Nabus in seinem Betrieb für Holztüren in Harthausen gebaut und vor einigen Tagen an den Hofinhaber übergeben. Gräßle und Rauber werden noch vor Beginn der Brutsaison den Kasten an der Stallfassade anbringen.