Straßen- und Kanalbauarbeiten in Gammertingen starten

Anfang Mai haben innerhalb des Gammertinger Wohngebietes „Kohlhalde III“, im dortigen inzwischen weitgehend bebauten 2. Bauabschnitt, die Straßen- und Tiefbauarbeiten für den endgültigen Straßenausbau begonnen. Nachdem nahezu alle 23 Baugrundstücke im 2. Bauabschnitt des Wohngebietes, auf der südlichen Anhöhe zwischen Lauchert- und Fehlatal, inzwischen veräußert und auch weitgehend mit Einfamilienhäusern bebaut sind, wird die Stadt die bislang nur als Baustraße ausgebauten Straßenbereiche der Chemnitzer und Leipziger Straße und der Straße Eggertsbühl auch im Straßenoberbau endgültig herstellen.

Wie Stadtbauamtstechniker für den Tiefbau, Markus Leuthe, erklärt, werden die Randeinfassungen gesetzt, Schachtabdeckungen und Straßenabläufe in der Höhe und Lage an den Straßenausbau angepasst sowie die Straßen und Gehwege abschließend ausgebaut und fertig asphaltiert. Es betrifft vor allem die Chemnitzer Straße, Leipziger Straße und westliche Teile die Straße Egertsbühl.

Während der Straßenendausbauarbeiten kann es zu Behinderungen im Straßenverkehr und den Zufahrten zu den Grundstücken sowie zu Einschränkungen im Fußgängerbereich kommen. Das Team vom Stadtbauamt und der ausführenden Baufirma bitten um Verständnis, insbesondere weil zeitgleich auch im nordwestlichen letzten Bauabschnitte der „Kolhlhalde III“ die Tiefbauerschließungsmaßnahmen für weitere 14 neue Wohnbaugrundstücke laufen.

Rohrverlegungsarbeiten

Ebenfalls in der ersten Mai-Hälfte starten Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Wasserverbindungsleitung unter der Trochtelfinger Straße, der Gemeindeverbindungsstraße zwischen den beiden Gammertinger Stadtteilen Harthausen und Feldhausen. Diese Hauptverbindungsleitung der städtischen Wasserversorgung zwischen den beiden Stadtteilen ist „ins Alter gekommen“ und hatte gerade in den zurückliegenden Jahren immer wieder größere Rohrbrüche auf der Strecke verursacht. Sie wird nun komplett neu im östlichen Straßenrand verlegt und ersetzt dann die alten Wasserleitung, die momentan noch entlang des Stationenweges an der südlichen Straßenseite verläuft.

Die Ausführung der Tiefbauarbeiten sowie der Rohrverlegemaßnahmen wird laut Stadtbauamt voraussichtlich bis zu den Sommerferien, Ende Juli, andauern. Während der Bauzeit ist die Strecke der Gemeindeverbindungsstraße voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert. Im Laufe des Jahres wird außerdem in Teilen entlang der Gemeindeverbindungsstraße eine neue Trasse der Glasfaserverbindung zwischen den Alborten verlegt werden. Erst für das Jahr 2019 ist noch abschließend eine Neuasphaltierung der Verbindungsstraße geplant.