Sternenmarsch der Musikkapellen und Fassanstich mit launigen Worten zum Festauftakt

Zur Eröffnung des Gammertinger Cityfestes hat gar nicht genug kühles Bier zum obligatorischen Fassantich fließen können. So sommerlich warm war es auch noch um 19 Uhr und die Wärme blieb konstant bis in die späte Nacht. Zuvor gab es den Sternmarsch der Gammertinger Musikkapellen, beginnend mit dem Fanfarenclub Gammertingen. Ihm folgte die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen und anschließend kam die Stadtkapelle Gammertingen. Alle Musiker versammelten sich auf der Bühne beim Gammertinger Trégueuxplatz, wo sie zusammen als großes Orchester den Bozener Bergsteigermarsch spielten, dirigiert von Thomas Steinhart. Udo Rapp vom Orgateam des Cityfestes begrüßte gut gelaunt die Kapellen. Landtagsdabgeordneter Klaus Burger und Bürgermeister Holger Jerg sprachen amüsante Grußworte. „Angesichts des Wetters und der tollen Organisation braucht ihr gar keinen Schirmherrn“, scherzte Jerg. Burger erklärte, dass man jetzt schnell das Gerstengebräu aus der Heimat anstechen sollte, was umgehend erfolgte.