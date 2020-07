Station für Station durch den Wald

Schon seit etwa zwei Jahren ist die Waldpädagogin Yvonne Mattes aus Straßberg bei den monatlichen Nachhaltigkeitstagen der Grundschule Harthausen mit dabei und bietet für die Schüler verschiedene Projekte an. Da durch die Corona-Beschränkungen außerunterrichtliche Veranstaltungen seit Monaten nicht möglich sind, kann in diesem Schuljahr auch kein Waldtag der Schule stattfinden.Yvonne Mattes hat daher in Kooperation mit der Grundschule Harthausen und dem Förster des Winterlinger Revier- Nord , Michael Schmid, einen spannenden Rundweg im Gereutwald angelegt, auf dem die Kinder ab sofort bis Ende Juli den Wald spielerisch und mit allen Sinnen erleben können. Unter anderem gibt es die Station „Spinnennetz“ (Foto), durch die man vorsichtig und mit viel Konzentration steigen soll, ohne die weißen Schnüre zu berühren. Oder den Bereich „sehende Hände“, wo man Verantwortung für den anderen übernehmen muss, der mit verbundenen Augen die Umgebung erkunden soll und der umsichtig und sicher durch ein Stück Wald geleitet werden soll. Eine weitere Station im Wald ist ein Barfußpfad. An der letzten Station findet eine kleine Tauschbörse statt, an der die Kinder ihre mitgebrachten bemalten Steine mit anderen tauschen können. FOTO: Karl-Otto Gauggel